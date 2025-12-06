Portugal y Brasil aspiran al trono de campeonas en una final entre dos invictas

1 minuto

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- Las selecciones femeninas de Portugal y Brasil, invictas en el torneo, pugnan este domingo por el título mundial de fútbol sala en una final que se disputará en el PhilSports Arena de Manila.

Los dos selecciones llegan en un excelente estado de forma como ya han demostrado desde el comienzo del Mundial y son las únicas que no han perdido partido alguno y, además, en semifinales ofrecieron una lección de juego y goles contra Argentina y España, respectivamente.

Portugal se impuso a Argentina por 7-1 con una puesta excelente de sus estrellas Lidia Moreira, Fifo y Janice Silva, efectivas en ataque y con una excelente compenetración en la pista, además de la seguridad de su portera Ana Catarina Pereira.

Brasil, clasificada en el número uno mundial, quiere seguir esa excelente racha de resultados y coronarse campeona del mundo.

La ‘canarinha’ acredita 42 partidos invicta y no pierde desde marzo de 2022 cuando perdió ante España en Melilla por el resultado de 3-2.

Las estrellas brasileñas quieren hacer el último esfuerzo y conseguir la victoria ante Portugal, por lo que será importante la aportación de Emily Marcondes, Amandinha y Ana Luiza, las tres jugadoras del Melilla Torreblanca, además de Debora Vanin y Luana, en gran estado y con efectividad en ataque. EFE

1010552

jmd7og