Posponen de nuevo alegatos finales en juicio al magnate hongkonés de los medios Jimmy Lai

Pekín, 15 ago (EFE).- La presentación de los alegatos finales en el juicio contra el magnate de los medios y activista hongkonés Jimmy Lai volvió a posponerse este viernes, un día después de que la sesión del jueves se cancelara por lluvias torrenciales, debido ahora a cuestiones relacionadas con su salud.

Lai, de 77 años, y tres empresas vinculadas a su desaparecido diario Apple Daily están acusados de “confabulación con fuerzas extranjeras” y “sedición” en virtud de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 tras las protestas antigubernamentales hongkonesas de 2019, cargos que podrían acarrearle cadena perpetua.

El proceso, iniciado el 18 de diciembre de 2023, es el primero en el territorio por connivencia con fuerzas extranjeras.

El caso se centra en artículos de Apple Daily que respaldaban las protestas y criticaban abiertamente a las autoridades de Pekín.

Según la acusación, estos textos formaban parte de una supuesta estrategia para solicitar sanciones internacionales contra la ciudad y el Gobierno central.

La vista de este viernes comenzó con un debate entre la defensa y el tribunal sobre el estado de salud de Lai, que había experimentado palpitaciones y episodios de mareo, por lo que un médico le recomendó usar un monitor cardíaco portátil y tomar medicación.

Las autoridades no podían suministrar el fármaco de inmediato y el dispositivo solo estaría disponible a comienzos de la próxima semana. Ante ello, la jueza decidió aplazar el inicio de las conclusiones hasta el lunes, según el medio HK01.

Por la mañana, unas 70 personas aguardaban ante el tribunal, donde se esperaba que las partes expusieran sus conclusiones, según Hong Kong Free Press.

El jueves, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la liberación de Lai está en la agenda de las negociaciones comerciales con China, aunque reconoció que es un “asunto complejo” y que el mandatario chino, Xi Jinping, “no estaría precisamente encantado” con la idea.

Trump dijo que hará “todo lo que pueda para salvar” al exeditor y que su nombre ya se ha incluido entre los temas de diálogo con Pekín, en un contexto de tregua arancelaria tras la guerra comercial iniciada en abril.

El fundador de Apple Daily, que se ha declarado no culpable, cumple otra condena de cinco años y nueve meses por fraude en un caso distinto y permanece en prisión desde diciembre de 2020.

Lai, empresario convertido en editor tras la matanza de Tiananmen, fundó en 1995 Apple Daily, cerrado en 2021 tras el congelamiento de activos y la detención de su cúpula.

El caso ha suscitado la condena de organizaciones de prensa y gobiernos que alertan de un deterioro de la libertad de expresión en la ciudad. EFE

