Cronología: cómo Trump ha removido la industria farmacéutica en 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 12 de mayo de 2025 una orden ejecutiva para reducir el coste de los medicamentos. Keystone

Los aranceles previstos por el presidente estadounidense Donald Trump sobre los productos farmacéuticos han afectado al sector. Esta es la cronología de los acontecimientos que han marcado la industria desde su llegada a la Casa Blanca desde enero de 2025.

Las negociaciones de precios de medicamentos en Estados Unidos, tradicionalmente opacas, han llevado a que la población estadounidense pague entre dos y tres veces más por los fármacos patentados que la europea, de media. Trump ha tirado de todas las palancas a su alcance, utilizando incluso los aranceles —de los que históricamente se habían excluido los medicamentos— como herramienta de presión para forzar a las farmacéuticas a bajar los precios y repatriar producción.

Como consecuencia, varias compañías han anunciado inversiones multimillonarias en territorio estadounidense. Algunos fabricantes también han dicho que reducirán los precios al consumidor eliminando intermediarios.

La mayoría de los productos farmacéuticos siguen exentos de aranceles y los grandes productores probablemente podrán asumir el impacto. Sin embargo, los expertos prevén que las empresas más pequeñas serán las más afectadas. En Suiza, donde los productos farmacéuticos representan cerca del 40% de las exportaciones, el país logró en noviembre un acuerdo con Estados Unidos que limita los aranceles a un máximo del 15%.

Momentos clave para la industria farmacéutica desde la toma de posesión de Trump (20 de enero de 2025)

27 de enero: Trump anuncia nuevos aranceles a las importaciones de productos farmacéuticos, chips informáticos y semiconductores, sin especificar aún los porcentajes.

18 de febrero: El presidente anuncia aranceles de al menos el 25% sobre productos farmacéuticos y semiconductores, que se aplicarán progresivamente a lo largo del año.

26 de febrero: El fabricante estadounidense Eli Lilly promete inversiones por 27.000 millones de dólares (21.500 millones de francos suizos) en el país, durante un acto con representantes de la administración Trump.

21 de marzo: Johnson & Johnson comunica que invertirá 55.000 millones de dólares en cuatro años para construir cuatro nuevas plantas en Estados Unidos.

1 de abril: El Departamento de Comercio inicia una investigación de la Sección 232 para determinar si la importación de productos farmacéuticos —incluidos ingredientes activos, derivados y productos acabados— supone una amenaza para la «seguridad nacional».

Donald Trump, en el Despacho Oval, durante el anuncio de un acuerdo de precios con Pfizer, el 30 de septiembre de 2025. Keystone

2 de abril: Los productos farmacéuticos figuran entre los pocos bienes excluidos de los aranceles recíprocos estadounidenses que apuntan a 57 países. Suiza enfrenta la amenaza de impuestos del 31%.

5 de abril: Novartis anuncia 23.000 millones de dólares en inversiones para crear dos centros de innovación, cuatro instalaciones de producción y 1.000 nuevos empleos en EE. UU., de modo que «todos los medicamentos clave de Novartis para pacientes estadounidenses se producirán en Estados Unidos».

8 de abril: En un discurso durante una cena de recaudación de fondos del Partido Republicano, Trump adelanta —como «noticia de última hora»— «un gran arancel sobre los productos farmacéuticos», afirmando: «Vamos a imponer aranceles a nuestros productos farmacéuticos y, cuando lo hagamos, volverán corriendo a nuestro país porque somos el gran mercado».

Al día siguiente, los aranceles recíprocos a todos los países excepto China quedan en pausa hasta el 9 de julio.

11 de abril: Ejecutivos de 32 multinacionales farmacéuticas firman una carta pidiendo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, simplificar la regulación y apoyar la industria en Europa.

15 de abril: Trump firma una orden ejecutiva destinada a reducir los precios de los medicamentos mediante «transparencia radical y competencia» en el mercado. El decreto pretende aumentar la disponibilidad de genéricos y recortar el papel de los pharmacy benefit managers (PBMs), intermediarios que negocian precios entre aseguradoras, empleadores y fabricantes.

22 de abril: Roche anuncia una inversión de 50.000 millones de dólares en cinco años y afirma que, con el tiempo, podrá exportar más desde Estados Unidos al resto del mundo que lo que actualmente envía al mercado estadounidense.

5 de mayo: Trump firma una orden ejecutiva para reducir retrasos regulatorios y fomentar la producción nacional.

8 de mayo: El Reino Unido logra el primer acuerdo con EE. UU., con un arancel base del 10%. Los aranceles farmacéuticos dependerán del resultado de la investigación de la Sección 232.

12 de mayo: Trump ordena al gobierno seguir precios de «Nación Más Favorecida» (MFN) para medicamentos de marca, alineándolos con los más bajos pagados por países comparables. Los fabricantes tuvieron 30 días para adherirse a la política.

Trump firma la orden de precios del 12 de mayo de 2025, acompañado por Jay Bhattacharya, Mehmet Oz, Robert Kennedy Jr. y Marty Makary. Keystone

14 de mayo: Sanofi anuncia inversiones de al menos 20.000 millones de dólares en cinco años.

24 de junio: Novo Nordisk (Noruega) promete invertir 4.100 millones de dólares en Carolina del Norte.

8 de julio: Trump amenaza con aranceles del 200% sobre medicamentos «dentro de un año o año y medio», durante una reunión de gabinete.

21 de julio: AstraZeneca anuncia 50.000 millones de dólares para «su mayor inversión manufacturera mundial», que se instalará en Virginia.

22 de julio: Japón y EE. UU. firman un acuerdo comercial que prevé inversiones japonesas por 550.000 millones en proyectos designados por Washington, a cambio de aranceles máximos del 15% sobre sus bienes. Los genéricos quedan exentos.

31 de julio: Trump envía cartas a 17 farmacéuticas detallando los compromisos obligatorios que deben asumir antes del 29 de septiembre para alinearse con los precios MFN.

«Si se niegan a actuar, desplegaremos todas las herramientas de nuestro arsenal para proteger a los estadounidenses de prácticas abusivas de precios» Donald Trump, 31 de julio

21 de agosto: La Unión Europea y Estados Unidos formalizan un arancel base del 15% sobre importaciones; los productos farmacéuticos se limitan a ese tope y los genéricos quedan exentos desde el 1 de septiembre.

17 de septiembre: GSK (Reino Unido) invertirá 1.200 millones de dólares en una nueva planta en Pensilvania a partir de 2026.

25 de septiembre: Trump anuncia aranceles del 100% a los medicamentos de marca o patentados que entren en EE. UU. desde el 1 de octubre, «a menos que la empresa esté construyendo su planta farmacéutica en América».

29 de septiembre: En el último día de plazo para las 17 farmacéuticas, Pfizer anuncia una inversión de 70.000 millones de dólares y se convierte en la primera en firmar un acuerdo bajo la política MFN.

Queda exenta de aranceles durante tres años y venderá algunos medicamentos en el sitio directo al consumidor TrumpRx.gov, que abrirá en 2026, con descuentos de alrededor del 85%.

1 de octubre: No se aplican los aranceles del 100% previstos.

Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer, cerró el acuerdo el 30 de septiembre de 2025. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, justificó la suspensión: «Mientras negociamos con estas empresas, vamos a dejar que las conversaciones sigan su curso, porque son lo más importante para el pueblo estadounidense».

10 de octubre: AstraZeneca anuncia otra inversión de 50.000 millones de dólares y firma un acuerdo MFN que la exime de aranceles durante tres años.

16 de octubre: Los medicamentos de fertilidad in vitro de Merck (EMD Serono en EE. UU.) se venderán con descuento en TrumpRx.gov tras un acuerdo que libera a la firma de aranceles.

6 de noviembre: Eli Lilly y Novo Nordisk aceptan bajar los precios de sus fármacos contra la diabetes y la obesidad, a cambio de una exención de aranceles por tres años.

15 de noviembre: Suiza, Liechtenstein y Estados Unidos anuncian que los aranceles recíprocos no superarán el 15%, incluidos los productos farmacéuticos.

A cambio, Liechtenstein invertirá 300 millones de dólares y las compañías suizas al menos 200.000 millones en los 50 estados de EE. UU. Un tercio se ejecutará antes de finales de 2026 y el resto en cinco años.

Editado por Virginie Mangin. Adaptado del inglés por Carla Wolff.

