Prefecta ecuatoriana deja el partido de Correa tras discrepancias con el expresidente

Guayaquil (Ecuador), 3 dic (EFE).- Marcela Aguiñaga, prefecta de la provincia ecuatoriana de Guayas, cuya capital es Guayaquil, anunció este miércoles su desafiliación del partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007 – 2017), después de una serie de discrepancias con el exmandatario, que el martes rompió con ella y la envió a dialogar con el presidente Daniel Noboa.

«Hoy doy un paso difícil y doloroso. Y me he tomado el tiempo necesario para reflexionar en calma por el profundo respeto y cariño que le tengo al presidente Rafael Correa y por todo el camino que recorrimos juntos. Por eso el día de hoy anuncio mi salida del movimiento Revolución Ciudadana y procederé en las próximas horas a hacer el trámite pertinente de desafiliación», señaló Aguiñaga entre lágrimas en un video que colgó en sus cuentas oficiales.

«Hoy el movimiento que ayudé a construir decidió despojarme de mi espacio en la Revolución Ciudadana. Recibo este castigo con serenidad porque sé que mi tarea aún no termina», añadió la prefecta, que fue líder nacional del partido antes de que asumiera ese cargo la excandidata presidencial Luisa González, con quién también ha tenido discrepancias.

La decisión de Aguiñaga profundiza aún más la crisis interna por la que ha pasado el correísmo en el último año, tras la salida de varios legisladores de su partido, lo que hizo que la RC perdiera la mayoría con la que llegó a la Asamblea Nacional (Parlamento) tras las elecciones legislativas de febrero.

En el video de este miércoles, Aguiñaga agradeció a Correa señalando que de él aprendió «la mística de trabajo, el amor profundo por el servicio público, la entrega al país», que solo tenía palabras de «profundo agradecimiento» hacia él y que anhelaba que «en un futuro no muy distante reciba la justicia que tanto merece».

Esto pese a que el martes Correa le dijo que no contara con el apoyo del movimiento para una eventual reelección que Aguiñaga analiza de cara a los comicios de 2027.

«Marcela querida: Eres demasiado importante y sabia para la actual RC5. Anda nomás a dialogar con Noboa, nosotros NO lo haremos», escribió Correa en su cuenta de la red social X.

El exmandatario ya había criticado fuertemente a Aguiñaga el pasado 20 de noviembre, cuando la prefecta se reunió en Guayaquil con su homóloga de la provincia andina de Cotopaxi, Lourdes Tibán, del partido indígena Pachakutik y abiertamente anticorreísta.

Aguiñaga también forma parte de un grupo de autoridades locales del correísmo como los prefectos de Pichincha, Paola Pabón; de Manabí, Leonardo Orlando, y de Azuay, Juan Cristóbal Lloret; y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, que pidieron a Correa una renovación en el partido tras haber perdido González las dos últimas elecciones presidenciales ante Noboa. EFE

