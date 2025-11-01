Presentados ante el juez varios de los arrestados por el robo del Louvre

2 minutos

París, 1 nov (EFE).- Algunos de los cinco arrestados el pasado el pasado miércoles en relación con el robo de joyas en el Museo de Louvre han sido presentados ante el juez este sábado con vistas a su imputación, mientras que otros han sido liberados, indicaron fuentes judiciales.

El final de los interrogatorios de los arrestados antes de que acabe el periodo de 96 horas que autoriza la ley se interpreta como un avance de las investigaciones.

Si se confirman las imputaciones, se sumarán a las de los dos primeros detenidos en relación con ese robo, que fueron arrestados el pasado domingo, una semana después del espectacular robo de joyas históricas valoradas en 88 millones de euros.

Según indicó la fiscal de París, Laure Beccuau, los dos primeros detenidos son sospechosos de haber participado en el rubo, puesto que los investigadores encontraron restos de su ADN en la escena del crimen.

Uno de ellos fue detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando se aprestaba a tomar un avión con destino a Argelia, su país natal, lo que precipitó la operación policial. El otro fue arrestado en cerca de su domicilio en Aubervilliers, a las afueras de París.

Entre los cinco últimos detenidos figura una persona que estaba «en el punto de mira» de los investigadores también por su presunta participación directa en el robo, señaló la fiscal.

Faltaría pues el cuarto miembro del comando que en la mañana del 19 de octubre procedió a un robo espectacular y rápido.

Dos de ellos escalaron a un balcón de la galería Apolo del museo gracias a un grúa, penetraron en el interior rompiendo una ventaja con sierras radiales, con las que también rompieron las vitrinas que guardaban joyas del tesoro real francés y se dieron a la fuga por la misma vía, en motos en las que les esperaban los otros dos ladrones.

La fiscal precisó que todavía no se han podido encontrar las joyas. EFE

lmpg/mr