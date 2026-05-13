Presentan la candidatura de la ecuatoriana Fernanda Espinosa para secretaria de la ONU

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Antigua y Barbuda presentó la candidatura de María Fernanda Espinosa, exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, para sustituir al secretario general de la ONU, António Guterres, anunció un funcionario de la organización el martes a la AFP.

«Recibimos los documentos de Antigua y Barbuda» el lunes por la tarde, precisó La Neice Collins, portavoz de la ONU.

La de la ecuatoriana, que presidió la Asamblea General de septiembre de 2018 a septiembre de 2019, es la quinta candidatura para ocupar la secretaría de la organización.

Los otros cuatro candidatos son la chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall.

El próximo jefe de las Naciones Unidas comenzará su mandato el 1 de enero de 2027.

Cada candidato potencial debe ser presentado oficialmente por un Estado o un grupo de Estados, pero no necesariamente por su país de origen.

Según una tradición de rotación geográfica, que no siempre se sigue, esta vez el cargo debería recalar en algún candidato latinoamericano.

Numerosos Estados abogan también por que una mujer ocupe este cargo por primera vez.

Pero son los miembros del Consejo de Seguridad, en particular los cinco permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido), los que deben iniciar el proceso de selección antes de finales de julio.

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