Presidente de Costa Rica felicita a Kast por su triunfo en las elecciones de Chile

San José, 14 dic (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, felicitó al puedo chileno y celebró la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial realizada este domingo en el país suramericano.

«Extiendo mis más sinceras felicitaciones al pueblo chileno por la realización de la segunda vuelta electoral presidencial de manera pacífica, democrática y transparente. También felicito al presidente electo José Antonio Kast. Espero que podamos fortalecer la amistad y las relaciones bilaterales para el progreso mutuo con Chile», escribió en X.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia. EFE

