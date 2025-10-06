Presidente de Egipto celebra la «aplastante victoria» de Al Anani en Consejo de la Unesco

El Cairo, 6 oct (EFE).- El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, celebró este lunes la «aplastante victoria» de su compatriota y exministro de Turismo y Antigüedades, Jaled al Anani, en las elecciones del Consejo Ejecutivo de la Unesco para ser avalado como nuevo director general de esta agencia de Naciones Unidas.

«Deseo expresar mis sinceras felicitaciones al Dr. Jaled al Anani con motivo de su aplastante victoria en las elecciones del Consejo Ejecutivo de la Unesco y su elección como Director General de la organización, en la que obtuvo un apoyo abrumador de 55 votos de un total de 57», dijo Al Sisi en un mensaje en sus redes sociales.

El presidente egipcio destacó que este «logro histórico» para su país «se sumará a la trayectoria diplomática y cultural de Egipto y a las hazañas de los pueblos árabes y africanos».

Asimismo, afirmó que este triunfo «encarna la posición de Egipto como gran civilización, reafirma la capacidad de sus hijos e hijas para desempeñar papeles de liderazgo en los foros internacionales y refleja la confianza del mundo en los competentes profesionales egipcios».

«Le deseo todo lo mejor al Dr. Al Anani en su noble misión. Confío en que contribuirá a promover el diálogo cultural y a proteger el patrimonio humano de una manera digna de la gran civilización egipcia y de todas las grandes civilizaciones de la humanidad», indicó.

La decisión del Consejo Ejecutivo, que está formado por 58 integrantes que los Estados miembros eligen cada cuatro años, será propuesta a la Conferencia General en su próxima reunión en Samarcanda (Uzbekistán) -donde estarán representados todos los países-, para realizar una votación definitiva el 6 de noviembre.

Al Anani queda así encaminado para tomar las riendas de la Unesco, ya que la Conferencia General nunca ha votado en contra de la propuesta del Consejo Ejecutivo para el puesto de director general.

Este aval se produce, además, en un momento en el que Egipto se está preparando para inaugurar el Gran Museo Egipcio (GEM) el próximo 1 de noviembre, donde se exhibirán más de 57.000 objetos de diferentes etapas de la civilización faraónica. EFE

