Presidente de Guatemala designa reemplazo de la fiscal general sancionada por EEUU y la UE

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Ciudad de Guatemala, 5 may (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, eligió este martes al abogado Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

La decisión, trascendental para la lucha contra la corrupción durante los próximos años en el país centroamericano, fue anunciada por el mandatario en un mensaje a la nación donde dijo que espera que «este sea el inicio de una nueva etapa de justicia» en Guatemala. EFE

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