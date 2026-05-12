Presidente de Honduras defiende que el tiempo avalará sus decisiones para mejorar el país

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Tegucigalpa, 11 may (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, defendió este lunes que el tiempo respaldará sus decisiones para mejorar el país, en especial para atraer inversiones, tras reunirse con una misión del FMI.

«Varias personas no pueden percibir lo que está sucediendo ahora, pero el tiempo va a dar razón de todos los pasos que estamos dando en estos momentos de lo que hemos venido haciendo», manifestó Asfura en una comparecencia en la Casa Presidencial tras una reunión con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que llegó al país hace una semana para conocer sobre la economía del país.

Asfura, quien el pasado día 6 cumplió 100 días en el poder, se quejó por algunos señalamientos en medios locales que le hicieron la semana sobre su gestión presidencial, mediante análisis y encuestas que no le fueron muy favorables.

«Así como me cuentan los días 100, 102, días, 103 días de gobierno, pero yo vengo y les digo si han pasado décadas y no se han resuelto muchos problemas de Honduras. Y no nos engañemos, no lo vamos a resolver en 103 días, ni en 120», enfatizó el mandatario.

Añadió en ese sentido que tiene un equipo de gobierno «serio que está viendo hacia adelante, hacia cómo sacar a Honduras adelante y ponerla en el panorama mundial como un país serio para inversiones, responsable, con oportunidades y solo el tiempo va a dar fe de todo lo que se está haciendo, los resultados en salud, en educación infraestructura, medio ambiente, riesgos ambientales».

Asfura remarcó que con sus funcionarios seguirá trabajando para atraer inversiones al país para generar oportunidades de empleo, riquezas y al mismo tiempo impuestos para llevar a cabo cada uno de los programas de inversiones sociales, infraestructura, educación y salud.

El mandatario hondureño indicó que pese a la guerra en el Medio Oriente y los problemas que está dejando, su gobierno está «de frente para salir adelante y poder enfrentar con mucha responsabilidad la parte financiera de Honduras».

También se refirió a una visita que hizo la semana pasada a Estados Unidos para reunirse con empresarios que tienen interés en el futuro de Honduras y las decisiones que está tomando su gobierno para venir a invertir en su país.

«Hay mucho por hacer en inversión en el país, vamos trabajando de la mejor manera», dijo Asfura, quien en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asfura, líder del conservador Partido Nacional, subrayó que «no es fácil ni para cada hondureño ni para el gobierno administrar lo que hoy estamos administrando, pero aquí estamos de frente para adelante, con responsabilidad que va a responder a una Honduras fuerte, segura, con esperanzas, viendo un futuro donde podamos empezar a ver muchas oportunidades más».

Además, le agradeció a la misión del FMI, encabezada por Emilio Fernández, por las reuniones de trabajo para buscar entendimientos, cada uno defendiendo sus posiciones y criterios para «lograr que esto salga de la mejor manera posible». EFE

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