Presidente paraguayo y primer ministro noruego hablan de avanzar en acuerdo Mercosur -EFTA

Asunción, 10 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, mantuvo este miércoles una reunión en Oslo con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, con quien habló sobre la «importancia estratégica» de avanzar en el acuerdo comercial entre el bloque suramericano del Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

Peña dijo en la red social X que además conversaron sobre «el creciente interés de las empresas noruegas en invertir» en Paraguay.

Destacó que en la cita trataron «la importancia estratégica de avanzar con el acuerdo EFTA-Mercosur para abrir nuevos mercados y generar oportunidades».

«También abordamos la situación geopolítica y los grandes desafíos regionales», refirió el mandatario paraguayo quien está de visita en Oslo con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado que finalmente lo recibió la hija de la política, Ana Sosa.

El pasado 16 de septiembre, el Mercosur (integrado por Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia en proceso de adhesión) y el EFTA (formado por Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza) rubricaron en la ciudad de Río de Janeiro un acuerdo comercial que crea un mercado de trescientos millones de personas.

Tras la firma, el acuerdo tiene que ser elevado a los parlamentos de todos los países miembros para su ratificación.

El acuerdo beneficiará a más del 97 % de las exportaciones de ambos bloques, mediante varias medidas, de las cuales, algunas entrarán de forma inmediata y otras gradualmente.

Los ocho países que hacen parte del convenio representan un PIB de más de 4,3 billones de dólares.

Como parte de su agenda en Oslo, Peña también tuvo una audiencia con el rey Harald V de Noruega y reuniones con empresarios.

El presidente paraguayo inició el una gira internacional que incluyó Hungría y concluirá con una visita a Uzbekistán. EFE

