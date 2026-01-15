Presidente rumano rechaza unión con Moldavia, como abogó su mandataria, y apuesta por UE

Bucarest, 15 ene (EFE).- El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, dijo este jueves que la integración europea de la vecina Moldavia representa «una de las maneras de estar juntos», en un implícito rechazo a la propuesta de la presidenta moldava, Maya Sandu, que había abogado recientemente por una unión entre ambos países.

«Si tuviéramos un referéndum, votaría por la reunificación con Rumanía. Cada vez es más difícil para un país pequeño como Moldavia sobrevivir como democracia, como Estado soberano y, por supuesto, resistir a Rusia», dijo Sandu en una entrevista a un medio británico.

Aun así, Sandu afirmó que el apoyo de los ciudadanos moldavos para la integración con Rumanía no es mayoritario.

En un discurso hoy ante diplomáticos acreditados en Bucarest, Dan aseguró que su país nunca será indiferente «al destino de un Estado donde se habla y se siente el rumano».

«Cada decisión política o administrativa, cada reunión de alto nivel o técnica, nos acerque, hasta encontrarnos en el lugar que nos corresponde en la gran familia europea», dijo el mandatario europeísta.

En ese sentido, subrayó que la integración europea de Moldavia representa «una de las maneras de acercar a ambos Estados», destacando los beneficios concretos de este proceso.

La República de Moldavia, una antigua república soviética donde una gran parte de la población habla el idioma rumano, se encuentra en un región que entre 1918 y 1940 formó parte de Rumanía, antes de ser absorbida por la entonces Unión Soviética (URRS).

Tras la disolución de las URRS, Moldavia declaró su independencia, aunque desde entonces persisten en el país tensiones territoriales y étnicas con la minoría de habla rusa.

Desde la invasión rusa de Ucrania, Moscú ha intensificado sus injerencias en Moldavia, con partidos políticos prorrusos que buscan alejar el país de la senda europeísta que defiende Sandu.

El Partido Socialista de Moldavia, cercano a Rusia, pidió este martes la dimisión de la presidenta tras sus declaraciones a favor de la unión con Rumanía.

Según la prensa local, una mayoría de los moldavos cuenta también con la ciudadanía rumana aunque sólo un tercio de la población, de unas 2,4 millones de personas, apoyaría la unión con Rumanía. EFE

