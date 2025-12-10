Productores mexicanos advierten alza en precio de carne hacia 2026 por brotes y aranceles

Ciudad de México, 9 dic (EFE).- Los precios de la carne registran presiones hacia 2026 debido al brote del gusano barrenador del ganado (GBG), los aranceles de Estados Unidos y la exclusión de la proteína en el paquete antiinflacionario del Gobierno mexicano el próximo año, advirtió este martes el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

Durante la presentación del Panorama del Sector Cárnico 2025, la directora general del organismo, Macarena Hernández, señaló que el cierre de las exportaciones de bovinos en pie —vigente desde noviembre de 2024— ha generado distorsiones en el mercado.

De acuerdo con datos de la Comecarne, México ha dejado de exportar 1,19 millones de animales, con una afectación estimada de 1.552 millones de dólares.

En paralelo, los precios del ganado para carne registraron en octubre un incremento anual máximo de 15,4 %.

“Este es un factor que está explicando por qué los precios al consumidor en carne de res han tenido un repunte significativo (…) Esta enfermedad, aún cuando sí tiene una afectación en la actividad primaria, tiene una afectación al sector exportador de animales en pie”, explicó el gerente de estudios económicos de Comecarne, Ernesto Salazar.

También indicó que, aunque la enfermedad no ha reducido la producción nacional, sí ha elevado los costos operativos en corrales y ha restringido la movilidad hacia centros de sacrificio.

Añadió que la reapertura de la exportación podría tardar, ya que la erradicación del gusano barrenador en brotes previos tomó hasta dos décadas.

También señaló afectaciones derivadas del nuevo paquete de aranceles impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, ya que, si bien la carne mantiene trato preferencial bajo el Tratado Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), Comecarne reportó que las inspecciones adicionales y los retrasos en frontera han dificultado el tránsito de mercancías refrigeradas, lo que impacta la continuidad de los procesos industriales.

Aparte, Hernández informó que en 2026 dejará de operar el esquema de cero arancel para carne de res y cerdo dentro del paquete contra la inflación y la carestía (Pacic), el cual será sustituido por un sistema de cupos de importación.

Según la directiva, la medida podría limitar la disponibilidad de proteína importada en un contexto de alta demanda.

El consumo nacional de carne de corte aumentó 4,2 % este año y alcanzó 11,2 millones de toneladas.

Con base en los datos expuestos, la Comecarne reportó que la inflación de la carne promedia 15,1 % anual, tras dos años de disminuciones asociadas al Pacic.

Salazar afirmó que el acuerdo antiinflacionario tuvo efectos positivos y consideró que su fortalecimiento sería relevante ante la reactivación de presiones de mercado.

El sector también prevé riesgos derivados de la revisión del T-MEC prevista para 2026, especialmente en lo relativo a reglas sanitarias y continuidad del libre comercio de cárnicos. EFE

