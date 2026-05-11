Programa de emergentes de Nueva York elige una empresa española de IA aplicada a medicina

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Nueva York, 11 may (EFE).- La empresa española Quibim, especializada en inteligencia artificial (IA) aplicada a la imagen médica, ha sido seleccionada como una de las diez compañías que formarán parte de un programa de la ciudad de Nueva York para impulsar proyectos tecnológicos emergentes a escala internacional.

Quibim (acrónimo en inglés de Quantitative Imaging Biomarkers in Medicine) será la única empresa española que forme parte del programa estratégico de IA de Nueva York, el NYC AI International Landing Pad, según ha anunciado la compañía este lunes en un comunicado.

Esta iniciativa de IA de la ciudad de Nueva York también está respaldada por empresas como Anthropic, creadora de Claude; Lightspeed, Airwallex y Perkins Coie.

El programa ha escogido a diez empresas de siete países diferentes, con Quibim como único representante de España. Todas las compañías seleccionadas comparten la aplicación de la IA a distintos ámbitos como salud, infraestructuras, seguridad, finanzas, talento o microbiología.

Quibim, especializada en aplicar la IA en la imagen médica para detectar enfermedades de forma más rápida y precisa, ha sido la única escogida por Nueva York en materia de salud.

Tras ser elegida en el NYC AI Landing Pad, Quibim contará con un programa de doce meses de mentoría para expandirse en Nueva York a través de acompañamiento por parte de emprendedores, expertos, fundadores de empresas de IA, inversores y una red de más de 35.000 profesionales.

Quibim, con sede en Valencia y oficinas en Barcelona, Madrid, Cambridge (Reino Unido) y desde 2019 en Nueva York (Estados Unidos), es una empresa ‘healthtech’ (tecnológica aplicada a servicios de salud) que usa algoritmos avanzados para transformar los datos de imágenes médicas como resonancias magnéticas en predicciones útiles en oncología, inmunología y neurología. EFE

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