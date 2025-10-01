The Swiss voice in the world since 1935
Protestas en varios puntos de Italia y convocatoria de huelga por la Flotilla a Gaza

Roma, 1 oct (EFE).- Las principales ciudades de Italia, como Roma, Milán (norte) o Nápoles (sur), vivieron esta tarde de miércoles protestas por la interceptación por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza.

Además, el principal sindicato del país, la CGIL, ha convocado para este viernes una huelga general en contra de «la agresión contra naves de civiles que llevaban ciudadanos italianos» por considerarlo «un hecho de extrema gravedad».

La Flotilla, compuesta por más de 40 barcos y más de 500 voluntarios zarpados desde costas de países mediterráneos como España, Túnez o Italia, ha sido rodeada esta tarde por barcos israelíes cuando se encontraba a unas 80 millas náuticas de Gaza.

El Gobierno italiano ha avanzado que los planes del Gobierno de Israel es trasladar a sus cooperantes a la ciudad de Ashdod para su posterior expulsión.

La noticia de la interceptación suscitó las protestas en ciudades como Roma o Nápoles. En la primera, decenas de activistas se han concentrado frente a su principal estación de tren, la de Termino, mientras que en la segunda llegaron a ocuparla, según muestras los medios locales.

En Milán se han dado cita esta noche en la céntrica Plaza de la Scala y en Turín (norte) ante la sede del ayuntamiento. EFE

