The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Protestas silenciosas en Serbia a los once meses de la muerte de 16 personas en Novi Sad

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Belgrado, 1 oct (EFE).- Miles de ciudadanos, en su mayoría estudiantes, marcharon en silencio este miércoles en Belgrado y otras ciudades serbias al cumplirse once meses de la muerte de 16 personas por la caída de una marquesina en la estación de Novi Sad, una tragedia que desató un movimiento antigubernamental que reclama justicia y elecciones anticipadas.

El accidente ocurrió cuatro meses después de que la estación fuera renovada y desató multitudinarias protestas en todo el país contra la corrupción de la que acusan al Gobierno del presidente del país, el populista y nacionalista Aleksandar Vucic.

La reivindicación inicial de que se llevaran ante la Justicia a los responsables del accidente se tornó rápidamente en un amplio movimiento civil que, liderado por estudiantes universitarios, exige ahora celebrar elecciones anticipadas.

«Aunque la marcha de protesta es silenciosa, no significa que la energía entre nosotros haya disminuido. Seguimos buscando justicia por las 16 víctimas, seguimos buscando elecciones anticipadas, seguimos buscando un Estado de derecho. Estamos aquí para rendir homenaje a las víctimas y no las olvidamos», declaró a EFE en Belgrado Sanja, estudiante de Filología de 26 años.

El profesor de inglés Nemanja Ćurčić, de 31 años, comentó que los ciudadanos están amargados porque el «régimen no solo no ha hecho nada para satisfacer su anhelo de justicia, sino que ha respondido al mismo con brutalidad, represión y violencia».

Trece personas se encuentran desde el mes pasado en prisión preventiva, incluido el exministro de Construcción, Goran Vesic, acusados por la fiscalía estatal de un «delito grave contra la seguridad pública» en relación a la caída de la marquesina.

Otro proceso está abierto contra tres personas, entre ellas Vesic y su antecesor en la cartera de Construcción, Tomislav Momirovic, por supuestos actos de corrupción vinculados a la caída de la marquesina.

Según la investigación, las compañías estatales chinas CRIC-CCCC, encargadas de las obras de renovación de la estación, cerraron acuerdos corruptos con otras compañías, en su mayoría serbias, con lo que obtuvieron un beneficio financiero de al menos 18 millones de dólares.

Los fiscales estiman en más de 115 millones de dólares el daño que la presunta corrupción en este proyecto ha causado a las arcas del Estado.

Los estudiantes destacan, sin embargo, que la reacción de los órganos judiciales ha sido tardía, incompleta y poco transparente. EFE

bd-vb/ll/fpa

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR