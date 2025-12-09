Provincia argentina aprueba proyecto minero en medio de protestas

La provincia argentina de Mendoza aprobó un proyecto minero este martes en medio del repudio de miles de manifestantes que acusaron la medida de atentar contra el acceso de la población al agua.

Tras la votación de los diputados, el Senado de Mendoza -1.000 Km al oeste de Buenos Aires- aprobó un paquete de propuestas de explotación minera de cobre y oro.

En la capital provincial del mismo nombre, los manifestantes se congregaron en torno a la Legislatura y escucharon el debate en vivo con carteles en los que se leía: «Con el agua de Mendoza no se negocia», constató la AFP.

Un grupo de manifestantes de organizaciones sociales y partidos políticos recorrieron en caravana unos 100 Km desde Uspallata, epicentro del principal proyecto minero.

Apodado «San Jorge», el proyecto de Uspallata, cerca de la frontera con Chile, prevé una mina de cobre a cielo abierto con una inversión de más de 500 millones de dólares.

Cuenta con el apoyo del gobernador provincial Alfredo Cornejo, aliado político del presidente Javier Milei, y su declaración de impacto ambiental fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras.

«San Jorge es la puerta de entrada para que Mendoza pueda hacer minería e insertarse en el mundo como una provincia con potencial minero», dijo en el cierre del debate la senadora oficialista Natacha Eisenchlas.

Tras la aprobación, el CEO del proyecto minero, Fabián Gregorio, señaló en un comunicado que la decisión «permite dar un paso más» y que «ahora comienza una etapa de trabajo técnico de factibilidad».

El proyecto ha generado resistencias en el terreno y en las últimas semanas se produjeron manifestaciones en localidades como Uspallata, San Carlos, Lavalle y la capital provincial, Mendoza.

«La mayoría de los informes científicos son negativos o preocupantes», dijo a la AFP Carlos Russo, miembro de la Asamblea de Agua Pura de las Heras, a cuya jurisdicción pertenece Uspallata.

«Es una zona de aguas prístinas, de nacientes de aguas, y aguas abajo vivimos un millón y medio de personas», prosiguió.

El senador Félix González del Partido Justicialista (oposición) consideró que la declaración de impacto ambiental del proyecto es deficiente y «va hacia una casi segura judicialización».

Milei ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de convertir Argentina en una potencia exportadora de cobre, siguiendo el ejemplo de su vecino Chile, primer productor mundial con reservas superiores a las de Argentina.

En este contexto, el presidente ultraliberal busca presentar al Congreso nacional una reforma a la «ley de glaciares» a fin de dar más libertad a las provincias para avanzar en proyectos mineros.

Según la Cámara de Empresas Mineras, Argentina podría triplicar sus exportaciones de cobre, de unos 4.600 millones de dólares en 2024, para 2032.

