Provincia argentina denuncia a padres que no aplicaron vacunas obligatorias a sus hijos

3 minutos

Buenos Aires, 12 dic (EFE).- El Ministerio de Salud de la provincia argentina de Mendoza presentó las primeras denuncias judiciales contra padres que no cumplieron con el calendario obligatorio de vacunación de sus hijos, en un contexto de alerta sanitaria por el rebrote de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tosferina en el país.

El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, confirmó este viernes en una entrevista con el medio argentino Infobae que al momento son quince las denuncias presentadas, aunque ese número aumentará con el correr de los días.

Según detalló el ministro, la Justicia intimará a las familias para que cumplan con el calendario de vacunación obligatoria en un plazo de 30 días.

Los casos de tosferina, también conocida como tos convulsa o coqueluche, se encuentran en aumento en Argentina, donde se registraron 627 contagios confirmados y siete muertes en lo que va de 2025, según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud.

Un informe publicado por la Sociedad Argentina de Pediatría reveló que en 2024 ninguna de las vacunas analizadas alcanzó la meta programática del 95 % establecida para garantizar la inmunidad colectiva.

La cifra nacional aplica también a Mendoza que, a pesar de contar con una política activa de inmunización en escuelas, presenta cifras de vacunación de «entre el 80 % y el 85 %», según informó el ministro de Salud de la provincia.

“No es que uno solamente pone en riesgo a su hijo si no lo vacuna. Pone en riesgo a toda la sociedad. La vacunación no es una decisión individual, es una decisión colectiva entre todos los argentinos, de protegernos”, dijo Montero.

Las presentaciones judiciales se apoyan en la ley nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas, y en una normativa publicada en agosto en Boletín Oficial de la provincia de Mendoza, que detalla un protocolo para denunciar el incumplimiento del esquema de inmunización en menores y “personas incapaces”.

La obligación recae sobre instituciones educativas, sanitarias y cualquier “funcionario público que tuviere conocimiento”.

En Argentina, el incremento de los casos de tos convulsa comenzó a fines de 2024, pero los casos reportados hasta octubre de 2025 triplicaron los del año anterior, según un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en base a cifras oficiales.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió el 6 de diciembre de 2025 una alerta epidemiológica a partir de un caso confirmado de sarampión en la provincia de Entre Ríos.

Aunque el país suramericano logró, gracias a la vacunación, la eliminación del sarampión endémico en 2000, el virus sigue circulando en otros países y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aumentó más de 300 % en los últimos dos años a nivel mundial, con brotes grandes en Europa y en América. EFE

