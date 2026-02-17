Publican testimonio que vincula al presidente de Perú con caso de violación archivado

Lima, 17 feb (EFE).- Un nuevo testimonio que involucra al presidente interino de Perú, José Jerí, en una denuncia de violación archivada por la Fiscalía salió a la luz en redes sociales horas antes de que el Congreso se reúna este martes para debatir una serie de mociones en su contra.

El testimonio, publicado el lunes en redes sociales por la periodista Pamela Arroyo, pertenece a Marco Antonio Cardoza, amigo de José Jerí y también imputado en este caso de violación, que supuestamente ocurrió a finales de 2024 durante una reunión entre amigos, cuando el ahora gobernante transitorio ya era congresista.

En un escrito dirigido a la Fiscalía el 18 de julio de 2025, pocos días antes de que José Jerí asumiera la presidencia del Congreso, Marco Antonio Cardoza solicitó que se le practicaran una serie de pruebas a su amigo, al considerar que presuntamente pudo haber participado en el abuso denunciado.

Así, el otro imputado en la causa solicitó que se analizara una prenda de ropa de José Jerí hallada en la habitación donde supuestamente ocurrió la violación, y que se le practicara una prueba de disfunción eréctil, al señalar que, por esta condición, presuntamente pudo haber utilizado objetos u otros medios en el acto.

El fiscal general interino de Perú, Tomás Gálvez, archivó la denuncia contra José Jerí en agosto de 2025, cuando ya había sido nombrado presidente del Congreso, al considerar que no existían pruebas que demostraran su participación en el delito.

En ese momento, José Jerí declaró a la prensa que colaboró con la Fiscalía y que, tras someterse a todas las pruebas biológicas y de ADN, los resultados lo dejaban “sumamente tranquilo” porque, según afirmó, comprobaban su inocencia.

En cambio, Cardoza continúa procesado en la causa y se encuentra prófugo de la Justicia tras haber salido del país rumbo a Europa.

A raíz de este caso, una jueza encargada de la tutela de la investigación ordenó a José Jerí someterse a terapia para tratar una patología psicosexual, aunque el ahora presidente sostiene que no la realizó porque nunca fue notificado de esa disposición.

José Jerí llegó al Congreso en las elecciones de 2021 como suplente del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) con apenas 11.600 votos, y en poco tiempo pasó de ser un congresista prácticamente desconocido a liderar comisiones parlamentarias, presidir el Legislativo y dar el salto a la Presidencia.

Este abogado de 39 años ascendió a la Presidencia en octubre pasado, al ser titular del Congreso cuando fue destituida la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), con la misión de dirigir el Ejecutivo hasta la celebración de nuevas elecciones convocadas para el 12 de abril.

Al llegar al Palacio de Gobierno, José Jerí generó controversia por una larga serie de antiguos tuits sobre “mujeres” y “sexo” que publicó cuando aún era veinteañero, así como por el hecho de que dejara de seguir en Instagram a cerca de 700 cuentas de mujeres, muchas de ellas dedicadas a la creación de contenido erótico.

Sin embargo, las mociones de censura contra el mandatario están motivadas por una serie de reuniones semiclandestinas que José Jerí habría mantenido con empresarios chinos contratistas del Gobierno, así como por presuntas irregularidades en encuentros posteriores con un grupo de funcionarios en el Palacio de Gobierno. EFE

