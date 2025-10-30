Puerto Rico recoge 200 toneladas de sargazo

San Juan, 30 oct (EFE).- Las autoridades de Puerto Rico dieron este jueves por finalizada la temporada de sargazo, en las que se recogieron 200 toneladas métricas, equivalentes a 200 toneladas.

«Hoy anunciamos que la temporada aguda de sargazo en Puerto Rico culminó», afirmó en un comunicado el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles.

Quiles explicó que, de acuerdo a datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en sus siglas en inglés), la presencia de este tipo de alga en el área del Atlántico Tropical mermó entre los meses de agosto y septiembre de 1,9 millones de toneladas métricas a menos de 0,6.

«Pueden ocurrir algunos arribazones puntuales por vientos y corrientes inesperados, pero serán bien esporádicos», aseguró.

En Puerto Rico se experimentaron este año eventos significativos de sargazo en los municipios de Luquillo, Fajardo, Ceiba, Culebra, Humacao y San Juan, entre otros.

«Para toda la isla se manejó la recogida de sobre 200 toneladas métricas», apuntó Quiles.

Precisó que un equipo especializado del DRNA logró la recolección de una cifra récord, unas 110 toneladas métricas de sargazo, en la zona de Las Croabas, en Fajardo (noreste).

El secretario indicó que la creación de la Unidad Especializada de Sargazo, junto con el acuerdo de colaboración con la Universidad de Florida del Sur para recibir datos satelitales sobre eventos de sargazos en la zona del Atlántico Norte y Tropical, ayudó a mitigar los eventos, así como las iniciativas dirigidas por la gobernadora Jenniffer González

«Desde el mes de enero nos preparamos para atender este evento que llega cada año», afirmó Quiles.

Para ello, el DRNA adquirió por primera vez un dron especializado para tener certeza de las dimensiones de cada mancha de sargazo referida y estudiar los métodos de mitigación, así como dos nuevas embarcaciones que cuentan con «varios sistemas de cadena que recoge el sargazo y lo deposita en un contenedor provisional. Estos equipos, junto a cinco tractores de recolección y el personal técnico de la agencia, fueron claves para esta temporada», detalló Quiles.

De acuerdo a la NOAA, 2025 rompió récords de sargazo en el área del Atlántico Tropical con unas 40 millones de toneladas métricas. La mayor cifra anterior fue de 36 millones en 2005.

El sargazo son algas marrones pertenecientes al género Sargassum que, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental, «se distribuyen extensamente por océanos tropicales y templados, en aguas poco profundas y arrecifes de coral, así como en mar abierto». EFE

