Putin: el Ejército ruso avanza en Ucrania pese al apoyo de la OTAN al enemigo

2 minutos

Moscú, 9 may (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este sábado durante el desfile militar por el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial que el Ejército ruso avanza en Ucrania pese al apoyo al enemigo de «todo el bloque de la OTAN».

«Pese a que combaten contra una fuerza agresiva que es apoyada por todo el bloque de la OTAN, nuestros héroes siguen avanzando», dijo Putin al intervenir en la plaza Roja con ocasión del 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

Subrayó que las tropas que combaten en la conocida en este país como ‘operación militar especial’ en el país vecino siguen la tradición de los soldados soviéticos que combatieron en lo que en Rusia se denomina Gran Guerra Patria (1941-1945).

«Les felicito por el Día de la Victoria, nuestra fiesta más importante, sagrada y brillante. La celebramos con orgullo y amor por nuestro país, con la comprensión de que nuestro deber común es defender los intereses y el futuro de la patria», proclamó.

Recordó que el Ejército Rojo «salvó» no sólo a la Unión Soviética, sino a toda Europa, muchos de cuyos países -resaltó- habían capitulado y cedido su soberanía ante el avance hitleriano.

«La lealtad a la patria es la verdad suprema», dijo Putin, cuyo padre combatió en la contienda mundial.

El jefe del Kremlin subrayó que la «clave del éxito» del pueblo ruso es su consolidación nacional, fuerza moral y la «capacidad de superar cualquier desafío».

«Estoy firmemente convencido de que nuestra causa es justa. Estamos juntos, la victoria fue y siempre será nuestra», concluyó.

Sólo cinco mandatarios extranjeros acudieron a la cita: los presidentes de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, y Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, además de los de Laos, Malasia y Uzbekistán.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, se reunirá hoy con Putin en el Kremlin, pero no participó en el desfile, al que no asistió ningún líder occidental.

El ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, fue el encargado de comandar la parada, que coincide con el quinto año de guerra en Ucrania.

Como es tradición, Beloúsov subió a la tribuna para informar al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Putin, de que las tropas estaban preparadas para comenzar la marcha que transcurrió sin armamento pesado por primera vez desde 2007, debido a lo que el Kremlin denomina amenaza terrorista ucraniana. EFE

mos/rcf

(Foto) (Vídeo)