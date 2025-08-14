Putin alaba los «sinceros esfuerzos» de EE.UU. para poner fin a los combates en Ucrania
Moscú, 14 ago (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, alabó hoy los «enérgicos y sinceros» esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a los combates en Ucrania, en víspera de la cumbre en Alaska con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
EE.UU. «realiza, bajo mi punto de vista, esfuerzos muy enérgicos y sinceros para poner fin a las acciones militares y a la crisis» en Ucrania, dijo Putin al comienzo de una reunión extraordinaria con la plana mayor del Gobierno y del Kremlin.EFE
mos/lab