Putin anuncia que el misil hipersónico Oreshnik entrará en servicio antes del fin de año

Moscú, 17 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este miércoles que el nuevo misil balístico hipersónico ruso Oréshnik entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de final de año.

El jefe del Kremlin subrayó la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y mantener la paridad nuclear al intervenir ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa de Rusia. EFE

