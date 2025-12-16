Putin aprueba una polémica tala de bosques secos en las inmediaciones del lago Baikal

Moscú, 16 dic (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó hoy un decreto que autoriza la tala de bosques secos en las inmediaciones del lago Baikal, lo que ha generado preocupación entre los ecologistas.

El correspondiente decreto, publicado en el portal de información legal del Estado ruso, establece la prohibición de tala masiva en las zonas boscosas ecológicas y las zonas naturales especialmente protegidas, pero permite la «tala sanitaria» de los bosques secos que no se renuevan de modo natural.

Además, el proyecto prohíbe la construcción y reconstrucción de obras sin un proceso de peritaje ecológico estatal y se prohíbe la construcción de viviendas.

El Gobierno ruso será el encargado de aprobar las zonas en las que se efectuará la tala de bosques secos en base a la decisión de una comisión especial que incluirá a parlamentarios y senadores rusos, representantes de la Administración presidencial, el Gobierno, el FSB y autoridades locales de las regiones de Irkutsk y Buriatia.

Anteriormente, ecologistas rusos enviaron una carta al presidente en la que expresaron su desacuerdo con esta nueva norma, ya que autoriza la comercialización de la madera talada, algo que podría animar a las empresas madereras a buscar vías para efectuar la tala indiscriminada en esta región protegida.

«La tala de bosques no solo destruirá los valiosos ecosistemas de la región aledaña al Baikal, sino que dañará el lago. El tránsito de maquinaria pesada afectará a la capa superior del suelo y propiciará su deposición en el Baikal, lo cual conducirá a un incremento de la spirogyra, un alga maligna que ya en la actualidad daña a la flora y la fauna local», indicaron.EFE

