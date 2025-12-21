Putin asegura que la alianza económica UEE es uno de centros del mundo multipolar

Moscú, 21 dic (EFE).- La Unión Económica Euroasiática (UEE), una alianza económica formada por antiguas repúblicas soviéticas, ha confirmado su estatus de uno de los centros del mundo multipolar, aseguró este domingo el presidente ruso, Vladímir Putin.

«La cooperación en el seno de la UEE, que se ha consolidado como uno de los centros independientes y autosuficientes del mundo multipolar emergente, continúa desarrollándose de forma constante», dijo Putin durante una reunión del Consejo Supremo de la organización que se celebra hoy en San Petersburgo (noroeste).

Putin destacó el aumento de los intercambios comerciales y la profundización de los lazos de cooperación entre los miembros de la UEE, confirmada por Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia.

Según el jefe del Kremlin, la dinámica de las relaciones dentro de la alianza aporta beneficios reales a cada uno de sus miembros y repercuta de forma positiva en la vida de la población de los cinco países.

La UEE, agregó, garantiza la estabilidad económica y la resiliencia de los países miembros, que es «especialmente importante en el contexto de las turbulencias en la economía global».

Asimismo, se congratuló de que la economía de uno de los miembros de la UEE -Kirguistán- haya crecido este año un 10 %.

El presidente de esa república centroasiática, Sadir Zhapárov, destacó, por su parte, que el intercambio comercial entre los países del bloque ex soviético ha aumentado este año hasta alcanzar casi 100.000 millones de dólares.

Mientras, Putin aseguró que «cada vez más países y organizaciones» expresan su deseo de cooperar con la UEE.

En este sentido recordó que ya ha entrado en vigor el acuerdo de libre comercio con Irán y se han firmado acuerdos comerciales con Emiratos Árabes Unidos y Mongolia.

También se prevé la firma de otro acuerdo de cooperación con Indonesia, cuyo presidente visitó recientemente Rusia.

Se espera que Putin hable por separado con los líderes de todos los integrantes de la UEE que acudieron a San Petersburgo para la reunión de hoy y una cumbre informal de líderes de la Comunidad de Estados Independientes, que tendrá lugar mañana lunes. EFE

