Putin asegura que las fuerzas rusas controlan el 50 % de Mirnograd y Kostiantínivka

Moscú, 19 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró este viernes que las tropas rusas controlan a día de hoy el 50 % del territorio de las ciudades ucranianas de Mirnograd y Kostiantínivka, ambas en las regiones de Donetsk.

«La ciudad de Dimitrov (nombre ruso de Mirnograd), una ciudad importante, cabeza de playa, está completamente rodeada. Creo que nuestras tropas tienen el 50% de la ciudad en este momento. El enemigo no ha recibido órdenes ni permiso para deponer las armas y está intentando escapar del cerco en pequeños grupos», dijo al responder a las preguntas de la prensa y la ciudadanía.

En cuanto a la situación en torno al bastión de Kostiantínivka, el líder ruso afirmó que el ejército tiene el «50 % de la ciudad bajo su control».

«No me cabe duda de que los chicos también tomarán esta ciudad», dijo.

Por otra parte, Putin insistió en que las fuerzas rusas controlan a día de hoy los bastiones ucranianos de Kúpiansk (en Járkov) y Pokrovsk (en Donetsk), algo negado por Kiev.

«Como es sabido, la ciudad de Kúpiansk quedó bajo nuestro control hace varias semanas. Nuestras tropas controlan la ciudad», dijo.

Putin aseguró que las fuerzas rusas en la zona no continúan su avance porque «aún tienen por delante una tarea muy importante», que consiste en la liquidación de las tropas ucranianas atrincheradas en la orilla izquierda del río Oskil y extender su control sobre otra localidad cercana.

«Hay 15 batallones cercados, ya lo he dicho, son unos 3.500 militares», aseveró.

Mientras en Pokrovsk, el enemigo «está realizando intentos infructuosos de recuperar al menos parte de la ciudad», pero no lo consigue, aseguró.

El jefe del Kremlin indicó que en todos esos frentes Ucrania sufre grandes pérdidas y se le están agotando ya las reservas estratégicas, lo que podría impulsar a Kiev a «poner fin al conflicto pacíficamente».

El jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, aseguró el miércoles que Kiev ha logrado expulsar a buena parte de las fuerzas rusas de Kúpiansk y ya controla «casi el 90 %» de esta urbe.

Para demostrar que la ciudad no estaba perdida, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó la semana pasada a Kúpiansk, donde grabó un vídeo con un letrero con el nombre de la ciudad de fondo.

Al ser preguntado hoy sobre la visita de Zelenski a Kúpiansk, Putin afirmó que el presidente ucraniano es un «artista talentoso» y se preguntó por qué si los ucranianos controlan la ciudad no entró en ella y quedó solo a sus puertas.

Según el Estado Mayor ruso, a lo largo del año saliente el Ejército del país ha extendido su control sobre más de 300 localidades en Ucrania, es decir «más de 6.300 kilómetros cuadrados», aunque expertos independientes como el Instituto sobre el Estudio de la Guerra estiman en menos del 1 % del territorio ucraniano la superficie conquistada por Moscú.EFE

