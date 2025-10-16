Putin dice que Rusia sigue siendo «uno de los principales productores de crudo» pese a las presiones

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este jueves que su país sigue estando entre los principales productores de petróleo del mundo, a pesar de lo que calificó de prácticas anticompetitivas «injustas».

En una conferencia sobre energía celebrada en Moscú, Putin afirmó que los países europeos perjudicaron sus propias economías al poner cota a las exportaciones de gas ruso y criticó las restricciones de las potencias occidentales a la importación de equipamiento a Rusia.

Putin no mencionó la presión de Estados Unidos sobre China e India para que dejen de comprar petróleo y gas a Rusia.

«Rusia mantiene su posición como uno de los principales productores de petróleo, a pesar del uso de mecanismos de competencia desleal contra nosotros», declaró Putin.

«Representamos aproximadamente el 10% de la producción mundial y esperamos que, a finales de año, nuestro país haya producido 510 millones de toneladas de petróleo», añadió.

El presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a China y a India para que dejen de comprar hidrocarburos a Rusia para reducir los ingresos que Moscú utiliza para financiar la guerra en Ucrania.

Trump dijo el miércoles que el primer ministro indio, Narendra Modi, le prometió que dejará de comprar petróleo ruso, pero India no confirmó esta afirmación.

China defendió este jueves como «legítimas» sus compras de petróleo ruso y calificó de tentativa de «intimidación» las presiones de Trump.

