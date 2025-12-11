The Swiss voice in the world since 1935
Putin expresa su apoyo al Gobierno venezolano en conversación telefónica con Maduro

Moscú, 11 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó este jueves su apoyo al Gobierno venezolano en una conversación telefónica con el líder del país latinoamericano, Nicolás Maduro, informó el Kremlin.

«Vladímir Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de Maduro encaminada a proteger los intereses y la soberanía nacionales frente a la creciente presión externa», señaló la Presidencia rusa en un comunicado. EFE

mos/rcf

