Putin felicita de Año Nuevo a Kim Jong-un y celebra la entrada de Pionyang en Ucrania

Seúl, 25 dic (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, mandó un mensaje felicitando el Año Nuevo al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en el que celebró la «heroica entrada» de soldados norcoreanos en la guerra de Ucrania, según detalla este jueves la agencia estatal norcoreana KCNA.

«La heroica entrada de los soldados del Ejército Popular de Corea en las batallas para liberar la región de Kursk de los ocupantes y las posteriores actividades de los ingenieros coreanos en territorio ruso demostraron claramente la inquebrantable amistad» entre Moscú y Pionyang, asegura el mensaje.

La felicitación, enviada el pasado 18 de diciembre, destaca además el tratado de asociación estratégica firmado entre los líderes el año pasado, y hace un llamamiento a reforzar «la relación de amistad y alianza» entre los dos países.

Según la inteligencia surcoreana, Pionyang ha desplegado alrededor de 15.000 soldados en apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania. A cambio, el régimen de Kim Jong-un ha recibido divisas, bienes y tecnología de Moscú.

Este jueves, la agencia estatal surcoreana informó además de la visita la víspera del líder norcoreano a una fábrica donde inspeccionó el progreso en la construcción de un nuevo submarino de propulsión nuclear equipado con misiles guiados, además de supervisar una prueba con misiles antiaéreos que, según el medio, pueden alcanzar objetivos a 200 kilómetros de altura. EFE

