The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Putin llama a filas a 135.000 rusos para cumplir el servicio militar obligatorio

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 29 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, decretó este lunes el segundo llamamiento a filas de 2025 para cumplir el servicio militar obligatorio, que afectará a 135.000 rusos de 18 a 30 años.

El llamamiento a filas se efectuará de manera escalonada entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre próximo, según el decreto, publicado en la página web del Kremlin.

La misma disposición presidencial, que entró en vigor en el momento de publicación licenció a los ciudadanos llamados a filas que cumplieron su servicio militar obligatorio.

El año pasado, Rusia elevó de 27 a 30 años la edad máxima en que sus ciudadanos pueden ser llamados a filas para cumplir el servicio militar.

Los reclutas no participan en la campaña militar lanzada hace más de tres años por el Kremlin en Ucrania, según las autoridades rusas. EFE

mos/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR