Putin pide a a Kiev que se dirija a los batallones ucranianos rodeados para que se rindan

1 minuto

Moscú, 29 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, pidió hoy a los dirigentes ucranianos que se dirijan a sus batallones cercados por el ejército ruso para que se rindan en las localidades de Kúpiansk (Járkov) y Pokrovsk (Donetsk).

Putin llamó «a los dirigentes políticos de Ucrania a que tomen la correspondiente decisión sobre la suerte de sus ciudadanos y militares, al igual que hicieron en (la acería de Mariúpol) Azovstal» en 2022, dijo Putin al reunirse con soldados heridos en el Hospital Militar Central de Moscú, según informó la televisión rusa.EFE

