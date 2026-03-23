Putin promulga ley que prohíbe extraditar a extranjeros que sirvieron en el Ejército ruso

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Moscú, 23 mar (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó este lunes una ley que prohíbe extraditar a los ciudadanos extranjeros que hayan servido en el Ejército ruso.

El documento fue publicado hoy en el portal oficial ruso de información legal. Previamente, el proyecto de ley recibió el visto bueno de ambas cámaras del Parlamento ruso.

Según la norma, la entrega de una persona a otro país para su procesamiento penal o la ejecución de una sentencia estará prohibida si el individuo presta o ha prestado servicio por contrato en las Fuerzas Armadas rusas u otras formaciones militares.

Las autoridades rusas aseguraron el pasado enero que solo en 2025 más de 422.000 personas firmaron contratos con el Ejército para combatir en el frente ucraniano.

El grueso de los firmantes son rusos y no se conoce la cifra exacta de extranjeros, procedentes de varios países del mundo.

A la vez, los medios independientes rusos señalan que los escándalos en torno al reclutamiento de extranjeros han obligado a las Fuerzas Armadas a cesar la contratación de ciudadanos de algunos países africanos, árabes y latinoamericanos, entre otros.

Precisamente el ministro de Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, planteó la pasada semana en Moscú ese problema a su colega ruso, Serguéi Lavrov.

Según la prensa, Lavrov prometió a su colega que Moscú dejará de reclutar a ciudadanos kenianos, aunque defendió que hasta ahora ese proceso había tenido lugar en el marco de la ley. EFE

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