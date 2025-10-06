The Swiss voice in the world since 1935
Putin recalca a Netanyahu apoyo a reconocimiento de Palestina en el marco de plan de Trump

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 6 oct (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo este lunes una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la que recalcó el apoyo del Kremlin a la solución del conflicto palestino-israelí en base al reconocimiento del estado de Palestina.

«Se debatió en profundidad la situación actual en Oriente Medio, incluyendo el plan del presidente estadounidense (Donald Trump) para la normalización de las relaciones en la Franja de Gaza. Vladimir Putin recalcó la firme postura de Rusia a favor de una solución integral de la cuestión palestina basada en los principios jurídicos internacionales establecidos», informó el Kremlin.

El pasado jueves Putin afirmó en el Club de debate Valdái que Rusia está dispuesta a apoyar «en términos generales» el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el fin de la guerra y el futuro de la Franja de Gaza.

«Las partes intercambiaron opiniones sobre otros temas regionales» durante la conversación, dijo la Presidencia rusa.

«En particular se expresó el interés en la búsqueda de soluciones basadas en negociaciones en torno al programa nuclear iraní y la futura estabilización en Siria», añadió el Kremlin.

Netanyahu aprovechó la ocasión para felicitar a Putin por su cumpleaños, que se celebrará este martes, y el dirigente ruso, para felicitar al pueblo judío por la celebración del Sucot, festividad que rememora las vicisitudes del pueblo hebreo durante su deambular por el desierto tras escapar a la esclavitud en Egipto. EFE

mos/pddp

