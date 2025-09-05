Putin rechaza la presencia de tropas extranjeras en Ucrania antes o después de la paz
Este contenido fue publicado en
1 minuto
Moscú, 5 sep (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó hoy la presencia de tropas extranjeras en Ucrania, tanto antes como después de la firma de un acuerdo de paz que ponga fin al actual conflicto.
Putin advirtió que si esas tropas son desplegadas ahora, durante la guerra, Moscú las considerará «un objetivo legítimo», en el marco de su intervención en el Foro Económico Oriental que se celebra en la ciudad portuaria de Vladivostok. EFE
mos/lab
(foto) (vídeo)