Putin y Trump se reunirán a las 19.30 GMT en una base militar en Alaska, según el Kremlin
Moscú, 14 ago (EFE).- Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, comenzarán a las 11.30 hora local (19.30 GMT) del viernes su cumbre en una base militar en Alaska, según informó hoy el Kremlin.
Primero, habrá un «cara a cara» entre ambos mandatarios, a los que después se sumarán delegaciones integradas por cinco altos funcionarios, explicó en rueda de prensa telefónica Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para política internacional.EFE
mos/lab