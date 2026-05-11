Qatar Airways volará a Venezuela y Colombia a partir de julio

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El Cairo, 11 may (EFE).- La aerolínea catarí Qatar Airways operará vuelos a Caracas (Venezuela) y Bogotá (Colombia) a partir del próximo 22 de julio, con lo que se convertirá en la primera aerolínea del golfo Pérsico en conectar directamente con Venezuela y en la primera del Oriente Medio en volar a ambas capitales americanas.

Las nuevas rutas reforzarán la conectividad entre Oriente Medio y América Latina, según informó este lunes la compañía catarí en un comunicado, en el que detalló que Qatar Airways ofrecerá dos vuelos semanales a ambas ciudades, con salidas programadas los miércoles y domingos.

«Los horarios han sido diseñados para facilitar conexiones fluidas en el Aeropuerto Internacional Hamad hacia destinos clave como Australia, China, Japón, Líbano, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos», agregó en la nota.

Con la incorporación de Caracas y Bogotá, Qatar Airways suma dieciséis rutas en América. La aerolínea inició sus operaciones en Sudamérica en 2010 con el vuelo inaugural a São Paulo (Brasil).

«Esta expansión subraya el compromiso de la aerolínea de fortalecer la conectividad global en la región», destacó la compañía aérea.

Con estas dos nuevas rutas, Qatar Airways operará este verano a más de 160 destinos internacionales. EFE

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