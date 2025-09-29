Queda en libertad la venezolana relacionada con un músico colombiano asesinado en México

afp_tickers

2 minutos

Autoridades mexicanas dejaron en libertad este viernes a una ciudadana venezolana que había sido detenida por presunto secuestro y era cercana al cantante colombiano B King, asesinado en México junto con otro músico de su país, según reportes oficiales.

Angélica Torrini, de 29 años, había sido reportada como desaparecida este viernes temprano por la fiscalía de Ciudad de México, que más tarde aclaró que la joven en realidad fue aprehendida el pasado martes, un día después del hallazgo de los cadáveres de los artistas colombianos.

Conocida en sus redes sociales como Angie Miller, la venezolana había sido capturada por una unidad antisecuestro de la fiscalía del Estado de México, vecino de la capital y donde fueron encontrados los cuerpos.

En sus redes sociales, Torrini aparece con Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King y quien viajó a México para una serie de presentaciones junto con DJ Regio Clown, cuyo nombre real es Jorge Herrera.

Ambos músicos fueron vistos por última vez en la capital mexicana el 16 de septiembre, y sus cadáveres localizados el 22 de septiembre.

Según la prensa local, Torrini vive en Ciudad de México, es modelo y tiene una hija.

«Mi colombiano favorito», escribió la joven como subtítulo de un video del 11 de septiembre en el que aparece bailando con B King, quien compartió la publicación en su propia cuenta.

Este viernes temprano, en declaraciones a la emisora colombiana W Radio, Juan Camilo Gallego, representante de B King, declinó comentar sobre Torrini y dijo estar escondido porque teme por su vida.

«No voy a regresar a Colombia, ya pedí asilo político en varios países», dijo Gallego, quien viajó a México con los músicos y fue quien denunció su desaparición.

El mánager desestimó versiones de la prensa mexicana en el sentido de que el crimen estaría relacionado con un cártel de las drogas.

El asesinato, que ha ocupado grandes espacios en medios colombianos y mexicanos, es investigado por las fiscalías de la capital y del Estado de México, que han declinado brindar detalles de las pesquisas.

sem/axm/nn