The Swiss voice in the world since 1935
Quinta Suiza

Retrospectiva en 2025: seis gráficos para entender la Suiza de hoy

Población suiza Zúrich
La población suiza tiene menos hijos, se siente menos religiosa y cada vez tiene más antecedentes migratorios. Keystone / Ennio Leanza
Elige tu idioma
Generado con inteligencia artificial.
Retrospectiva en 2025: seis gráficos para entender la Suiza de hoy
Usted escucha: Retrospectiva en 2025: seis gráficos para entender la Suiza de hoy

Migración, cambio climático e inteligencia artificial: estos fenómenos globales también están teniendo un gran impacto en la sociedad suiza. He aquí un vistazo a las cifras, con nuestra selección de estadísticas publicadas en 2025.

Este contenido fue publicado en
6 minutos

Escribo artículos originales, en profundidad y con base en datos, utilizando mis conocimientos de análisis y visualización de datos. Cubro una amplia gama de temas, como el lugar de Suiza en el comercio mundial, el cambio climático y la demografía. Nacida y criada en Francia, estudié Relaciones Internacionales en Lyon, luego me gradué de la Escuela de Periodismo de Lille en 2011. Vivo en Suiza desde 2012 y trabajé en la RTS durante ocho años antes de unirme a SWI swissinfo.ch en 2020.

Nacimientos a la baja

La tasa de fertilidad en Suiza sigue descendiendo. Ha alcanzado su nivel más bajo jamás registrado en el país, con 1,29 hijos por mujer de media.

Esto se traduce en familias más pequeñas en términos concretos. Según la Oficina Federal de Estadística (OFE), los nacimientos del tercer hijo son los que más han descendido (-14% en los últimos cinco años). Los nacimientos de primeros y segundos hijos han descendido un 8,5% y un 9% respectivamente.

Cada vez son más las personas que no quieren tener hijos: la proporción de treintañeros en esta situación ha pasado del 9% al 16% en diez años. Pero el deseo más extendido entre la población sigue siendo tener dos.

El descenso de los nacimientos se explica en parte porque cada vez somos padres más tarde. La edad media del parto ha alcanzado los 32,4 años, una de las más avanzadas de Europa, y un récord en la historia de Suiza.

Contenido externo

>>El descenso de la fecundidad en Suiza forma parte de una tendencia mundial, como explica este artículo:

Mostrar más

La inmigración, motor del crecimiento

A pesar del descenso de la fecundidad, la población suiza sigue creciendo con fuerza. En 2024 se superó la barrera de los 9 millones, y la población residente permanente se situó en más de 9,05 millones el 1 de enero de 2025.

Esto representa un aumento del 1 %, y casi 89.000 personas más en un año – 83.000 (más del 93%) de las cuales son el resultado de la inmigración. El aumento natural sólo aportó 6.000.

Como resultado, la proporción de la población con antecedentes migratorios ha seguido aumentando, hasta alcanzar el 41 % a principios de 2025.

Contenido externo

>>¿Existe un umbral de inmigración «correcto»? Suiza no es el único país desarrollado que se enfrenta a este reto demográfico, como explica el siguiente artículo.

Mostrar más

>> Y para saber más sobre las personas de origen inmigrante en Suiza, lea este otro:

Mostrar más

Nuestra cobertura entera sobre demografía en este enlace.

Más personas con la nacionalidad suiza en el mundo

Más personas con el pasaporte helvético, entretanto, abandonan Suiza, en comparación a las que vuelven a su tierra. En 2024, unas 30.000 emigraron, y unas 22.000 inmigraron.

Estas expatriaciones han contribuido a elevar el número de residentes de Suiza en el mundo a un nivel récord: a principios de 2025, había más de 826.700 personas inscritas en una representación suiza fuera de las fronteras de Suiza, casi dos tercios de ellas en Europa.

Los nacimientos en el extranjero y las naturalizaciones también explican en parte esta tendencia al alza de la comunidad suiza en el mundo.

Contenido externo

>> Para una visión general de todas las estadísticas relativas a la Quinta Suiza, véase este artículo:

Mostrar más
diáspora suiza

Mostrar más

Quinta Suiza

La diáspora suiza crece en todos los continentes excepto en África

Este contenido fue publicado en A menudo la diáspora suiza en el extranjero cuenta con al menos un pasaporte distinto del rojo con la cruz blanca. ¿Quiénes son y dónde viven? Descúbrelo en forma de gráficos.

leer más La diáspora suiza crece en todos los continentes excepto en África

Y toda nuestra cobertura de la Quinta Suiza por descubrir aquí.

Las repercusiones del cambio climático en Suiza

Junio de 2025 fue el segundo mes más caluroso en Suiza desde que comenzaron las mediciones de temperatura en 1864. Y el país sigue calentándose más rápido que la media mundial.

La temperatura media registrada en Suiza en 2024 (el último año disponible) es 2,3° C superior a la referencia del periodo 1951-1980. En comparación, el calentamiento global ascendió a 1,3° C.

>> Suiza es uno de los diez países que más se han calentado en la última década, como explicamos en este artículo:

Mostrar más

Con motivo del décimo aniversario de la adopción del Acuerdo de París, Swissinfo realizó este otoño una encuesta exclusiva a cerca de 80 personas expertas del clima en Suiza.

La abrumadora mayoría de ellas ya no cree que el calentamiento global pueda limitarse a 1,5°C. La mayoría espera que aumente a 1,5°C en un futuro próximo. En su lugar, espera que la temperatura global aumente 2,5° para 2100, lo que al ritmo actual podría traducirse en un aumento de 4 grados o más en Suiza.

Se espera que el cambio climático tenga un impacto significativo en las condiciones de vida en Suiza ya en 2050.

Contenido externo

>>Nuestro artículo sobre la encuesta antes mencionada:

Mostrar más
cambio climático

Mostrar más

Reducción de emisiones

Suiza no alcanzará el objetivo de 1,5°C

Este contenido fue publicado en Diez años después del Acuerdo de París, una encuesta entre la comunidad científica en Suiza muestra que ya no se espera que el mundo logre limitar el calentamiento a 1,5 °C.

leer más Suiza no alcanzará el objetivo de 1,5°C

>>Toda nuestra cobertura sobre adaptación climática.

Las redes en Suiza: entre la IA, las «fake news» y los contenidos de odio

La última encuesta sobre el uso de Internet muestra que la IA generativa se está extendiendo rápidamente en el país. En la primavera de 2025, más del 40% de la población mayor de 15 años declaró haber utilizado alguna aplicación como ChatGPT o consorts. Esta proporción sube hasta casi el 80% en el grupo de edad de 15 a 24 años.

Y se trata de un uso frecuente: la mayoría de las personas que utilizan la IA lo hacen casi a diario o al menos una vez a la semana. La Oficina Federal de Estadística considera que se trata de cifras «muy elevadas», teniendo en cuenta que la IA sólo lleva tres años a disposición del público.

Contenido externo

>>Nuestro artículo sobre la alternativa suiza al ChatGPT para leer a continuación, y todos nuestros artículos sobre la IA reunidos aquí.

Mostrar más
Apertus LLM está concebido como un Modelo de Lenguaje Grande (LLM) de IA fiable e inclusivo.

Mostrar más

IA suiza

Suiza presenta una alternativa transparente a ChatGPT

Este contenido fue publicado en Suiza ha entrado en la carrera de la inteligencia artificial (IA) con el lanzamiento de un Gran Modelo Lingüístico local para ofrecer una alternativa a empresas como ChatGPT, Llama y DeepSeek.

leer más Suiza presenta una alternativa transparente a ChatGPT

La encuesta también muestra que la población está cada vez más expuesta a la desinformación, las estafas en línea y también a la incitación al odio.

Más de 4 de cada 10 personas afirman haber estado expuestas a contenidos hostiles hacia individuos o grupos. Los mensajes de odio que más han aumentado son los dirigidos a opiniones políticas, origen étnico o religión.

>>Todos nuestros artículos sobre guerras de la información y democracia digital pueden consultarse aquí.

Cae la apartenencia religiosa

La religión, de hecho, sigue disminuyendo en Suiza. Las personas sin afiliación religiosa son el grupo que más ha crecido en las últimas décadas. Con un 36% de la población, recientemente ocuparon el primer lugar por delante de la comunidad católica.

Contenido externo

Las personas que abandonan su religión lo hacen principalmente por falta o pérdida de fe, o porque no están de acuerdo con la postura adoptada por su comunidad religiosa.

>>Sin embargo, como nos explicaba el sociólogo de la religión Jörg Stolz en el artículo de nuestros archivos que reproducimos a continuación, la principal explicación del declive de la religiosidad en Occidente, y la principal amenaza para las religiones a largo plazo, es la modernidad:

Mostrar más

Artículo editado por Samuel Jaberg; adaptado del francés por Patricia Islas

Los más leídos
Quinta Suiza

Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI

Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI

Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.

Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.

Leer más

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR