Récord en las reservas internacionales de Ecuador con cerca de 12.000 millones de dólares

2 minutos

Quito, 23 feb (EFE).- Las reservas internacionales de Ecuador ascendieron este mes a 11.858 millones de dólares, la cifra más alta registrada en la historia del país, lo que fortalece la dolarización y protege a los depositantes, informó este lunes el Ministerio de Economía y Finanzas.

Este resultado representa un incremento de 7.404 millones frente a diciembre de 2023, cuando se ubicaban en 4.454 millones, lo que evidencia un crecimiento sostenido desde el inicio el mandato de Daniel Noboa, indicó en un comunicado.

El Ministerio recordó que en una economía dolarizada como la ecuatoriana las reservas internacionales son el principal respaldo de los dólares que circulan en el sistema financiero.

Al no contar con moneda propia, el país depende de la fortaleza de sus activos externos para garantizar liquidez, estabilidad y confianza.

Anotó que contar con un nivel récord de reservas protege los depósitos de la ciudadanía y del sector productivo y garantiza la liquidez del sistema financiero, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante escenarios de volatilidad.

Además refuerza la confianza de inversionistas nacionales e internacionales y respalda el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras del Estado, contribuyendo a la reducción del riesgo país.

Este récord consolida a las reservas como el «ancla» del sistema económico, blindando la dolarización, uno de los pilares más importantes de la estabilidad y el crecimiento del Ecuador, señaló.

El fortalecimiento de las reservas es fruto de una combinación de factores estructurales y de gestión responsable como la disciplina fiscal y manejo transparente de los recursos públicos y el ordenamiento de las finanzas del sector público, explicó.

Asimismo, del impulso a las exportaciones y dinamismo del sector privado y la recuperación de la confianza externa y fortalecimiento de los flujos financieros hacia el país.

«El crecimiento de 7.404 millones en poco más de dos años no es casualidad, sino el reflejo de una política económica coherente que prioriza la sostenibilidad fiscal, la estabilidad macroeconómica y la generación de condiciones para la inversión», insistió el ministerio. EFE

