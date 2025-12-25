Rajoy y expresidentes latinoamericanos felicitan a Asfura por triunfo en Honduras

Bogotá, 25 dic (EFE).- El Grupo Libertad y Democracia, integrado por expresidentes latinoamericanos y otros representantes de centroderecha, como el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, felicitó este jueves al nuevo presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y aseguró que su triunfo representa un avance significativo para la democracia de América Latina y el Caribe.

«Los miembros y expresidentes del Grupo Libertad y Democracia felicitamos al empresario y exalcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura por su elección como nuevo presidente de la República de Honduras», señaló un comunicado del Grupo.

Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado el miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente electo de Honduras, con el 40,26 % de los votos obtenidos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

«Este resultado representa un paso significativo para la democracia hondureña y para América Latina y el Caribe, y expresa la voluntad soberana del pueblo hondureño en favor de un nuevo comienzo, basado en el respeto por las instituciones, el Estado de derecho y las libertades fundamentales, frente a las expresiones de demagogia y populismo que han afectado a la región», añadió hoy el Grupo en su comunicado.

Del Grupo LIbertad y Democracia forman parte los expresidentes Guillermo Lasso (Ecuador), Iván Duque (Colombia), Mariano Rajoy (España), Felipe Calderón (México), Rafael Calderón (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia), Mireya Moscoso (Panamá) y Mauricio Macri (Argentina), entre otros.

Los expresidentes hicieron un llamamiento a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a acompañar este proceso democrático, a reconocer y respetar los resultados electorales, y a contribuir a la protección de la institucionalidad y la estabilidad democrática en Honduras.

Asimismo, desearon a Asfura los «mayores éxitos» en su mandato y expresaron su respaldo a su propósito de unir a los hondureños, promover el diálogo democrático y articular a todas las fuerzas vivas del país en favor del desarrollo, la reconciliación y el progreso de Honduras. EFE

