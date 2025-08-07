The Swiss voice in the world since 1935

Ramaphosa habla con Putin y expresa su apoyo a los esfuerzos de paz para Ucrania

Nairobi, 7 ago (EFE).- El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, mostró su apoyo a los esfuerzos de paz para la guerra de Ucrania durante una conversación telefónica este jueves con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que acordaron reforzar sus vínculos bilaterales.

«El presidente Putin expresó su reconocimiento y aprecio por la implicación de Sudáfrica en el avance del proceso de paz entre Rusia y Ucrania», dijo la Presidencia sudafricana a través de la red social X.

Por su lado, «el presidente Ramaphosa acogió con satisfacción la información proporcionada y expresó el pleno apoyo de Sudáfrica a las iniciativas de paz que pongan paz a la guerra y contribuyan a una paz duradera entre Rusia y Ucrania», añadió.

Según el comunicado, «ambos líderes acordaron continuar sus conversaciones para impulsar la relación estratégica entre sus dos países».

La conversación se produjo tras la visita el pasado junio del vicepresidente sudafricano, Paul Mashatile, a San Petersburgo, donde se reunió con Putin, en el marco de una visita de trabajo que buscaba reforzar las relaciones económicas y comerciales entre ambos países.

La llamada de este jueves entre los jefes de Estado ruso y sudafricano se produjo el mismo día en que Putin aceptó reunirse la próxima semana con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, un acuerdo que se produjo justo antes de que venciera el ultimátum de diez días de la Casa Blanca para que detenga la guerra en Ucrania. EFE

