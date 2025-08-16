Rashee Rice recibe la autorización de viajar con los Chiefs para partido en Brasil

2 minutos

Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- Rashee Rice, receptor de los Kansas City Chiefs, sentenciado a 30 días de cárcel por causar lesiones a terceros en un accidente automovilístico, y que está a la espera de una sanción de la NFL, recibió este viernes autorización para viajar a Brasil para el partido de la semana 1 ante Los Angeles Chargers del próximo 5 de septiembre.

Los Chiefs autorizaron el viaje, según The Washington Post, toda vez que la liga no ha determinado el castigo de Rice debido a que la audiencia disciplinaria de la NFL con el receptor está programada para el 30 de septiembre.

El jugador de 25 años recibió dicha sentencia en julio pasado, después de que las autoridades determinaron que él y otro conductor causaron un choque en cadena que involucró a cuatro vehículos y causó múltiples lesiones a varias personas en un incidente que ocurrió el 30 de marzo pasado en una carretera de Dallas, Texas.

Luego de esos acontecimientos, Rice se declaró culpable en un tribunal de distrito de dos delitos graves de tercer grado por colisión con lesiones corporales graves y conducir en una vía con lesiones corporales, ante lo cual recibió una sentencia diferida.

Según información del canal NFL Network, hace unos días la liga planteó una suspensión de 10 partidos para el receptor, algo con lo que la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA por sus siglas en inglés) no estuvo de acuerdo y fue la razón por la que la audiencia se programó hasta el 30 de septiembre.

La NFL y la NFLPA mantienen conversaciones en busca de un acuerdo para la duración del castigo.

Aunque dicha sanción puede anunciarse antes del inicio de la temporada regular, el próximo 4 de septiembre, en este momento Rashee Rice cuenta con el permiso para viajar con su equipo para el duelo en el Corinthians Arena de São Paulo.

Rashee Rice arribó a los Chiefs seleccionado en la segunda ronda del Draft 2023. En su año de novato ayudó a Kansas City a ganar el Super Bowl LVIII. El año pasado una lesión en la rodilla terminó con su temporada luego de la semana 4. EFE

