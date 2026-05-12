Realidad virtual creada en Barcelona lleva a Cannes el futuro de ‘Black Mirror’

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Cannes (Francia), 12 may (EFE).- Seleccionada para competir en la sección de audiovisual inmersivo del Festival de Cannes, la obra ‘The Black Mirror Experience’ aspira a premio en el prestigioso certamen francés con realidad virtual desarrollada en Barcelona para vislumbrar un futuro que invita, como la serie de Charlie Brooker, a reflexionar sobre la tecnología.

«‘Black Mirror’ está muy bien porque siempre te vuelve a colocar un poco los pies en la tierra», explicó a EFE Frederic Sanz, cofundador del estudio barcelonés Univrse, que fue elegido por el grupo audiovisual Banijay -propietario de los derechos de la antología de ciencia ficción de Charlie Brooker y de franquicias como ‘MasterChef’- para asomarse a la realidad virtual multiusuario.

«Todos los episodios (de ‘Black Mirror’) son diferentes, pero en general la mayoría tienen en común que aparece en la vida de la gente una tecnología que a priori va a cambiar nuestra vida para bien y luego se ve que no tanto», detalló este experto.

La experiencia que se ha podido disfrutar ya este martes en la jornada inaugural de Cannes es un viaje de la mano de la compañía tecnológica ficticia Phaethon, en la que el usuario es invitado a crear un revolucionario asistente personalizado.

Pero no es oro todo lo que reluce en esta oferta, como irá descubriendo quien se coloca las gafas de realidad virtual -o más bien, el «dispositivo neural» conectado al cerebro del usuario- para interactuar con esta distopia.

«Que exista una experiencia de realidad virtual sobre ‘Black Mirror’, es muy ‘Black Mirror'», recuerda Sanz que le han comentado en Cannes, algo que resume muy bien la filosofía de esta aventura.

El cofundador de Univrse apunta que esta es probablemente «una de las experiencias más avanzadas que existen ahora mismo, si no la más avanzada, de realidad virtual para muchos usuarios» y que «no existe nada igual en el mercado».

Además de eso, el proyecto emplea soluciones de Inteligencia Artificial (IA) generativa para personalizar cada experiencia.

«Mucha gente a diario está usando la IA para muchas cosas, desvelando mucha información personal, y no les preocupa en absoluto, pero cuando prueban la experiencia de ‘Black Mirror’, en la cual usamos algunas partes de IA, salen como alertados de que esto puede ser muy peligroso», compartió Sanz.

«Y yo creo que esto es el poder de usar la IA dentro de un contexto narrativo y experiencial, que realmente te ayuda a tomar conciencia», completó.

Para él, ese es el gran mensaje de esta obra, ya que el problema de la tecnología es cómo usarla, pero sobre todo buscan que los espectadores que la prueben se queden «con la sensación de que han vivido una cosa absolutamente increíble y que han estado una hora fuera de este mundo, que les ha impactado, que les ha subido la adrenalina».

Respecto al lugar de las obras inmersivas en un festival cinematográficamente tan relevante como Cannes, Sanz ve «importante» que una cita como esta se abra a «nuevos formatos» y «narrativas» (la competición inmersiva se creó en 2024), y no tanto porque sean el futuro del cine, sino porque son ya «el presente de otra cosa», de una nueva manera de contar historias.

Tras Cannes, donde compite con otras ocho obras inmersivas, ‘The Black Mirror Experience’ viajará a Montreal (Canadá) y después se podrá disfrutar en Madrid, en el Espacio Delicias, a partir del 4 de junio. EFE

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