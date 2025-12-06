Recuento de votos se estanca y candidato apoyado por Trump sigue a la cabeza en Honduras

1 minuto

Tegucigalpa, 6 dic (EFE).- Los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras no se han movido desde el viernes, y la ventaja la mantiene el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha informado sobre las causas por las que el conteo de votos no se ha movido desde la tarde del viernes, como muestra la página web de la institución. EFE

gr/rml