Reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Petro naufraga en el Congreso colombiano

2 minutos

Bogotá, 9 dic (EFE).- Una comisión del Senado colombiano rechazó este martes la reforma tributaria con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro pretendía recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.221 millones de dólares) para completar el presupuesto nacional de 2026.

La votación en la Comisión Cuarta del Senado se cerró con cuatro votos por el sí y nueve por el no, con lo cual la iniciativa gubernamental no podrá seguir el trámite legislativo.

En consecuencia, el Presupuesto General de la Nación para 2026 se mantendrá en 530,6 billones de pesos (unos 135.000 millones de dólares), ya que no se podrá contar con el dinero adicional de la reforma.

Esta era la tercera reforma tributaria presentada por el Gobierno de Petro al Congreso, que le aprobó la primera en 2022, meses después de asumir la Presidencia, pero le rechazó otra en 2024.

La reforma hundida hoy fue presentada el 1 de septiembre pasado y originalmente buscaba un recaudo de 26,3 billones de pesos (unos 6.546 millones de dólares), pero el Gobierno se vio obligado a recortarle ante las críticas de la oposición, que asegura que la administración de Petro solo piensa en poner más impuestos y no hace ningún esfuerzo para reducir el gasto público.

El senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, aseguró hoy que el hundimiento del proyecto de reforma «blindará el bolsillo de los colombianos».

En ese mismo sentido, el senador Enrique Cabrales, del partido opositor Centro Democrático, señaló que el proyecto empobrecía a los colombianos y «acababa con las empresas».

Este es un nuevo revés para el Gobierno de Petro, que se empeñó en seguir impulsando la reforma pese a las advertencias de que la iniciativa no contaba con los votos necesarios para ser aprobada.

El presidente aseguró en su cuenta de X que el rechazo a la reforma tributaria «no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional».

«Si la crisis no la pagan los ricos, la pagarán los pobres; mientras nosotros seamos gobierno, no dejaremos que la paguen los pobres, punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy», agregó.

Semanas atrás, Petro sugirió que, en caso de que el Congreso no aprobara la reforma tributaria, se activaría la posibilidad de declarar un estado de emergencia económica. EFE

