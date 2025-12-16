Reforman la Constitución salvadoreña para ampliar período de magistrados de ente electoral

San Salvador, 16 dic (EFE).- El partido oficialista Nuevas Ideas, que domina la Asamblea Legislativa de El Salvador, y sus aliados aprobaron este martes una reforma a la Constitución para ampliar a seis años el período de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La modificación del artículo 208 de la Carta Magna, aprobada con dispensa de trámite -sin estudio ni discusión en el pleno- con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso, establece que el período de los cinco magistrados del TSE pasa de cinco a seis años.

Además, acorta el actual período -que comenzó en septiembre de 2024 y concluiría en julio 2029- para que finalice en 31 de julio de 2027, año el que se realizarán en febrero las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Esta reforma, que será ratificada este mismo martes durante la sesión plenaria que se desarrolla, no contó con los votos de los tres diputados de los partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y VAMOS.

Marcela Villatoro, diputada de Arena, señaló que la reforma «busca la concentración del poder» y apuntó que «a los actuales magistrados los tienen en período de prueba y si les funciona los van a reelegir».

Esta reforma se da meses después que la Asamblea Legislativa aprobó, en julio pasado, cambios a seis artículos de la Constitución para, entre otros aspectos, habilitar la reelección indefinida del presidente de la República y amplía el mandato de cinco a seis años.

Las reformas también incluyen la supresión de la segunda vuelta en los comicios presidenciales y el recorte del periodo actual para que concluya en 2027 y no en 2029, esto para que concuerde con las votaciones legislativas y municipales de ese año.

La actual presidenta del TSE, Roxana Soriano, fue electa por el Congreso para el cargo en septiembre de 2024 y fue propuesta del oficialista Nuevas Ideas.

La Constitución indica que la presidencia -propietaria y suplente- de la entidad electoral le corresponde al partido político que haya obtenido el mayor número de votos en la elección presidencial, en este caso Nuevas Ideas.

Otras dos plazas -propietarios y suplentes- le corresponden, en orden correlativo, al segundo y tercer lugar de las elecciones, es decir al Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional (FMLN, izquierda) y a la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), respectivamente.

Complementan el listado las propuestas -dos propietarios e igual número de suplentes- de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). EFE

