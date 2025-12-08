Refugiados rusos se manifiestan en Kursk por cese de compensaciones tras perder sus casas

Moscú, 8 dic (EFE).- Residentes de la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, se manifestaron este lunes por la cancelación de los pagos a las personas que perdieron sus casas a causa de la guerra.

Cerca de unas 150 o 200 personas se manifestaron en la ciudad de Kursk a causa del cese de los pagos sociales a los residentes de la región fronteriza que se vieron obligados a abandonar sus casas a causa de los ataques e incursiones del ejército ucraniano, informaron canales de Telegram locales.

Los participantes de las protestas presentaron demandas por escrito a las autoridades nacionales y regionales exigiendo la reanudación de las compensaciones y la revisión de los criterios para la emisión de certificados de vivienda.

También pidieron la condonación de las hipotecas de las viviendas perdidas o inhabitables en el territorio invadido por Ucrania entre agosto de 2024 y marzo de 2025.

«Estamos asfixiados por las deudas. Nos vemos obligados a pagar hipotecas y préstamos de casas que prácticamente no existen. Mientras tanto, pagamos un alquiler para vivir en casas de otras personas», rezan las demandas de los refugiados rusos.

Por su parte, la asesora del gobernador regional, Victoria Pénkova, declaró que los hombres deberían haber defendido ellos mismos su hogares.

«El presidente dijo que los pagos continuarían hasta que la gente pudiera regresar a sus hogares de forma segura, pero no está claro cuándo podrán regresar a sus hogares, ya que vuelan drones y las zonas todavía no fueron desminadas. Hay una contradicción», afirmó el diputado regional Vasili Ilyin en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El sábado, el gobernador de Kursk, Alexandr Jinshtéin, anunció que este mes los residentes de la región cuyas propiedades fueron destruidas o dañadas a causa de los ataques ucranianos recibirán su última compensación mensual de 65.000 rublos (unos 850 dólares).

«El gobierno ruso ha decidido realizar el pago correspondiente a diciembre y reasignar los fondos a otras medidas de apoyo para la restauración y el desarrollo de la región de Kursk. Necesitamos dar un nuevo impulso a la economía de la región», informó.

A ello, añadió que «desde principios de año, ya se han asignado más de 75.000 millones de rublos (unos 980 millones de dólares) para estos fines» de apoyo.EFE

