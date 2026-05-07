Regiones piden financiar «adecuadamente» programa Erasmus en próximo presupuesto europeo

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Bruselas, 7 may (EFE).- El Comité Europeo de las Regiones (CdR) instó este jueves a la Unión Europea a financiar «adecuadamente» los programas Erasmus+ y AgoraEU en el próximo presupuesto comunitario, y se mostró en contra de «recortes o reasignaciones» en las políticas de cohesión.

En dos dictámenes aprobados en las sesiones plenarias celebradas esta semana, el órgano de representación de ciudades y regiones exigió «una participación significativa de las autoridades locales y regionales en el diseño, la aplicación y la gobernanza de estas iniciativas».

La propuesta de la Comisión Europea de cara al presupuesto de la UE 2028-2034 pasa por centralizar programas como los fondos de cohesión o la Política Agraria común, con el objetivo de dar más margen a los Estados miembros a la hora de asignar estos fondos, algo a lo que las regiones europeas se oponen.

En este sentido, y ante lo que el CdR calificó de «creciente controversia sobre el próximo presupuesto» de la UE, el ente solicitó que «se protegiera la financiación de Erasmus+ y AgoraEU en términos reales», y advirtió sobre «los riesgos de recortes en los programas de educación, cultura y participación democrática».

«Las regiones y ciudades subrayan que Erasmus+ debe funcionar como un auténtico motor de desarrollo social, y no solo como un programa de movilidad para los más privilegiados», se lee en el dictamen, para lo que se exigió un presupuesto «mucho más ambicioso».

El CdR también recomendó proyectos piloto para brindar asistencia técnica y desarrollo de capacidades a los municipios de zonas remotas y desfavorecidas, y abogó por poner un mayor énfasis en la movilidad de la formación profesional.

Con respecto al programa AgoraEU – una iniciativa que busca reforzar la cultura, los medios, la democracia y los valores europeos-, las regiones insistieron en que las autoridades locales deben ser reconocidas como «socios principales en la implementación» dado «su papel fundamental en la creación de espacios donde la democracia se vive, se practica y se renueva».

También solicitaron un apoyo específico para la producción de medios de comunicación locales y regionales y la radiodifusión de servicio público, en particular en las zonas rurales en riesgo de convertirse en «desiertos mediáticos», y el reconocimiento explícito de la protección del patrimonio cultural como una prioridad autónoma con financiación específica. EFE

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