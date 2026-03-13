The Swiss voice in the world since 1935
Registran un sismo de magnitud 3,1 en provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia

Quito, 13 mar (EFE).- Un sismo de magnitud 3,1 se registró en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 20:16 hora local del jueves (01:26 GMT de este viernes) a 0,70 grados de latitud sur y a 79,59 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 4 kilómetros y a 30,18 kilómetros de la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia homónima.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE

