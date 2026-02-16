Registro a las oficinas de un exministro francés de Cultura por vínculos con Jeffrey Epstein

afp_tickers

1 minuto

Investigadores franceses registraron el lunes las oficinas del exministro de Cultura Jack Lang, informaron los fiscales, a medida que aumenta la controversia por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Lang se vio obligado a dejar a principios de este mes su cargo como director del Instituto del Mundo Árabe (IMA) debido a presuntos vínculos financieros con Epstein.

El hombre de 86 años niega toda irregularidad y afirma estar «sorprendido» de que su nombre apareciera en los estatutos de una empresa offshore fundada por Epstein en 2016.

La hija de Lang, Caroline, quien supuestamente poseía la mitad de las acciones de dicha empresa, renunció a dos cargos.

El registro, anunciado por la Fiscalía Nacional Financiera de Francia, tuvo lugar mientras se despedía de antiguos colegas en una ceremonia en el instituto tras más de una década como su presidente.

«Me alegra ver que la justicia financiera está trabajando. Estoy encantado porque no tengo nada que ocultar», afirmó durante su discurso.

El cargo más destacado de Lang fue el de ministro de Cultura durante la presidencia del socialista François Mitterrand en las décadas de 1980 y 1990.

pgr-jt-jfg/ah/sw/jxb/mab/mb